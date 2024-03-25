Їх десяток, – у ВМС натякнули щодо наступних цілей ударів по ворогу

Українські сили продовжують ліквідовувати ворожі кораблі у Чорному морі. Нещодавно були уражені ВДК "Ямал" та "Азов". Проте у ворога ще залишаються кораблі, які є для України потенційними цілями.

Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що під прицілом українських захисників ворожі кораблі, які насамперед мають велику загрозу для України. Водночас у Сил оборони є амбітні плани щодо Чорноморського флоту Росії.

До теми Це велика перемога, – Столтенберг про те, як Україна знищує російський Чорноморський флот

Маємо бажання та мотивацію

Частина російських кораблів, призначених для ведення бойових дій безпосередньо в морі або для обстрілу узбережжя зі своїх корабельних установок, зараз не залучені. Ба більше, ці кораблі вже понад два тижні взагалі не виходять в море.

Найголовнішою складовою Чорноморського флоту у сенсі можливостей завдавати вогневого ураження по території України залишаються в носії крилатих ракет. Фактично їх десяток перебуває у складі Чорноморського флоту Росії. Відповідно ці кораблі зараз єдині, які можуть становити певну загрозу для нас,

– наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, за його словами, українські сили мають бажання та мотивацію ліквідувати Чорноморський флот Росії. Проте для здійснення цього ще потрібні час та зброя.

Водночас навіть з наявними матеріалами, технічними засобами це завдання потроху виконується. До нього долучаються всі складові оборони України:

починаючи від Сухопутних військ, які першими втопили один з великих десантних кораблів – судно "Саратов", що перебувало в Бердянську;

Повітряні сили;

Військово-морські сили;

Служба безпеки України;

Головне управління розвідки та інші підрозділи.

"Тому ми всі робимо одну справу, яка є у нас "домашньою роботою" на шляху до нашої перемоги", – підкреслив Дмитро Плетенчук.

Українські сили продовжують завдавати ударів по російському флоту