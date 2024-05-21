Не мають, чим замінити: чим важливе ураження російського "Циклона"

Сили оборони України вночі 19 травня уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський ракетний корабель "Циклон". Головна версія його комплексної детонації – те, що на його борту тривало встановлення морської версії зенітно-ракетного комплексу "Панцирь-С1".

З боєкомплектом у частині безпеки було щось не так, тому "Циклон" і здетонував. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"На його борту йшло установлення морської версії зенітно-ракетного комплексу "Панцирь-С1". Він має до 12 ракет ближнього радіуса дії у межах до 20 кілометрів. Там і з боєкомплектом не все було так, як треба, у частині безпеки, і він здетонував", – пояснив він.

Бойовий потенціал ворога

"Циклон" – це малий ракетний корабель проєкту 22800 "Буян-М". Він може нести до восьми ракет «Калібр». Окупанти не мають, чим його замінити. Річ у тім, що працює Конвенція Монтре 1936 року. Туреччина закрила Босфор і Дарданелли.

Але все-таки бойовий потенціал ще поки зберігається. Сукупно усіх класів ракетоносіїв від двох великих фрегатів типу "Буревісник" до малих ракетних кораблів і підводних човнів типу "Варшавянка" у ворога приблизно 20 робочих одиниць. Це досить багато,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

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