Як виглядає уражений пором в Керченській переправі: OSINT-аналітики показали яскраві фото

У Криму вночі 30 травня лунали потужні вибухи. Внаслідок цього на анексованому українському півострові було пошкоджено 2 пороми окупантів.

OSINT-аналітики з телеграм-каналу "КіберБорошно" показали, як виглядає один із пошкоджених поромів росіян у Керченській протоці. Ураження для ворога були суттєвими.

Цікаво Ніби гра "морський бій", – ексспівробітник СБУ про атаку по Криму

Як виглядав один з уражених поромів росіян у Криму

Розслідувачі з каналу "КіберБорошно" зазначили, що на знімках зображений російський пором типу "Авангард". Саме він був одним із тих плавзасобів окупантів, які уразили українські військові.

На кадрах можна побачити, як всередині порому утворилася величезна дірка. Тепер окупанти не зможуть нормально перевозити "Авангардом" свою зброю та комплекси для ураження ЗСУ.

Як виглядав уражений пором "Авангард" / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"

Варто зазначити, що в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Військові уточнили, що по Керченській поромній переправі удару завдали ракетами ATACMS.

Окрім того, у Генеральному штабі підкреслили, що пороми прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор" та "Тріумф". Однак цей захист ворогу так і не допоміг.

Росіяни також втратили катери типу "Тунець"