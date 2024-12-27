У Росії заявили, що норвезьке судно відмовилося рятувати екіпаж Ursa Major: що сталося насправді

У понеділок, 23 грудня, в Середземному морі затонув російський торговий корабель Ursa Major. Він роками доставляв все необхідне для існування російської військової бази в Сирії.

Власник суховантажу стверджує, що норвезьке судно Oslo Carrier 3 не прийняло на свій борт російський екіпаж. Про це стало відомо з заяви компанії "Оборонлогістика", яка входить до структури міноборони Росії, передає 24 Канал.

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У чому росіяни звинувачують норвезьких моряків

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що шлюпка з російськими моряками попрямувала до норвезького судна Oslo Carrier 3, яке знаходилося неподалік.

Серед екіпажу Oslo Carrier 3 були й російськомовні моряки. Під час підходу рятувальної шлюпки до борту норвезьке судно нібито відмовилося приймати членів екіпажу Ursa Major, посилаючись на "якусь заборону".

Зрештою російський екіпаж підібрали іспанські моряки із судна Salvamar Drago, доправивши їх у порт міста Картахена.

Згодом Пєсков назвав відмову норвезького судна прийняти на борт російських моряків "кричущим випадком, що заслуговує на тотальний осуд".

Що відповіли на закиди Росії у Норвегії

Компанія Bulkship Management AS, яка є власником Oslo Carrier 3, в офіційній заяві повідомила, що їхнє судно не прийшло на допомогу російському кораблю, оскільки в тому районі вже почалась рятувальна операція.

Її координував іспанський морський рятувальний центр у Картахені, відповідальний за операції в цьому районі. Центр наказав капітану Oslo Carrier 3 не брати на борт російський екіпаж, оскільки рятувальний катер уже був на шляху до місця події.

Рятувальна шлюпка залишалася поруч із судном до прибуття катера. Погода була сприятливою, екіпаж не постраждав і перебував у безпеці. Логістична компанія підтвердила це, опублікувавши фото шлюпки.

Що відомо про Ursa Major

Це судно називали транспортним флагманом російської логістики. Воно належало дочірній компанії "Оборонлогістики", що входить до структури міноборони Росії та з травня 2022 року перебуває в списку санкцій США.

За офіційною версією, корабель перевозив портові крани у Владивосток. Однак експерти припускають, що на борту Ursa Major могло бути щось інше, адже тіньовий російський флот виконує найрізноманітніші завдання.

Суховантаж Ursa Major затонув у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром через вибух у машинному відділенні. Врятувати вдалося 14 членів екіпажу, доля ще двох невідома.

Росіяни стверджують, що аварія сталася внаслідок теракту – члени екіпажу буцімто чули три послідовні вибухи.