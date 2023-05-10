Неймовірний символізм: візит фон дер Ляєн до Києва контрастував із парадом у Москві
У той час, як до Києва приїхала Урсула фон дер Ляєн, в Москві відбувалося нікчемне дійство, яке називають "Днем перемоги". Контраст цих двох подій є дуже разючим.
Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. На його думку, візит президентки Єврокомісії до Києва у День Європи є дуже цінним та важливим показником.
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Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про святкування Дня Європи щорічно 9 травня. Це було напередодні приїзду до Києва президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн 9 травня.
Це надзвичайно символічно. Особливо на контрасті з тим незрозумілим дійством у Москві – тремтячим Путіним і десятихвилинним парадом. Це разючий контраст. Не можна додати чогось символічнішого, ніж рішення Урсули фон дер Ляєн святкувати День Європи у Києві,
– наголосив Олег Рибачук.
Сім лідерів з Центральної Азії, які приїхали до Путіна, і приїзд Урсули фон дер Ляєн до Києва – насправді незрівнянні речі. До того ж була велика загроза завдання масованих ракетних ударів по Україні 9 травня. Але попри це президентка Єврокомісії не побоялась приїхати.
Членство в ЄС на часі
Водночас Володимир Зеленський не втомлюється нагадувати Європі, що потрібно переходити до реальних переговорів про набуття членства України в ЄС.
Для цього нам потрібно пройти червень, проміжну оцінку. Там є що українській владі робити. Не все так оптимістично як влада намагається показати. Але у нас є час до осені. Хотілось би вірити, що восени почнуться переговори щодо набуття членства в окремих секторах,
– зазначив Рибачук.
Аграрна тема там може бути однією із ключових. Але насправді для європейців найважливішою є судова реформа – основа демократії. Проблема судової реформи не зникає. Вона дуже важлива для інвесторів та фактично є фундаментом Європейського Союзу. На думку Рибачука, влада, попри війну, зробить Україну в цьому плані суміжною з ЄС.
Олег Рибачук про приїзд Урсули фон дер Ляєн та членство України в ЄС: дивіться відео
Візит Урсули фон дер Ляєн у Київ: головне
- Напередодні 9 травня оголосили про приїзд президентки Єврокомісії до України. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що їй завжди дуже приємно повертатись до Києва.
- Під час брифінгу Зеленський та фон дер Ляєн обговорювали передачу Україні мільйона боєприпасів та членство України в ЄС.
- Президентка Єврокомісії також наголосила, що ЄС зараз працює над пришвидшенням виробництва снарядів, аби забезпечити ними Україну. Крім того, Євросоюз продовжує фінансову підтримку. Зокрема, на 2023 рік Україні виділили допомогу у розмірі 18 мільярдів євро, 6 мільярдів з яких Україна вже отримала.