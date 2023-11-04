Впевнена, процес перемовин про вступ в ЄС може початися вже цього року, – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді з промовою. У ній вона вкотре наголосила на тому, що Європа підтримує Україну, та висловила впевненість, що процес перемовин про вступ може початися вже цього року.

Про прибуття до Києва президентки Європейської комісії стало відомо 4 листопада. Вона вже зустрілася з Володимиром Зеленським, також лідери провели спільну пресконференцію.

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Промова у Парламенті

Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі перед Радою згадала, як Україні представили 7 пунктів для початку вступу до Євросоюзу. За її словами, зараз Україна довела, що її демократія може виконати ці кроки. Президентка Єврокомісії знає, що це було місцями нелегко, однак Україна зробила більше, ніж хтось очікував від країни під час війни.

Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в ЄС,

– заявила вона в Раді.

Президентка Європейської комісії повідомила, що ЄС буде з Україною стільки, скільки потрібно. Новий 12-ий пакет санкцій проти Росії оголосять вже наступного тижня – це продовжиться, аж поки не настане мир. Також фон дер Ляєн анонсувала новий пакет допомоги для України.

Україна – нація інноваторів. І Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 мільярдів євро для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала,

– повідомила президентка.

Вона додала, що важлива задача – максимально ефективно використовувати ці гроші. Тому ЄС разом з Україною і розробляли план реформ.

Україна не просить послаблень

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що не просить для себе послаблень та виконує всі надані Києву рекомендації.

Зокрема, Київ виконав всі вимоги для вступу, що стосуються верховенства права, захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій, а також посилення антикорупційної інфраструктури. Наразі готується ухвалення закону про лобізм.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 31 жовтня анонсував гарні новини щодо питання вступу України до ЄС до кінця тижня. Україна впевнено рухається до цілі. Повідомляється, що 8 листопада Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес кандидатів на шляху до вступу в ЄС, де будуть дані й про Україну.