Зброя для України: Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією, де можна знайти додаткові кошти

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що настав час, аби заговорити про закупівлю військової техніки для України за кошти, отримані з надприбутків від заморожених активів Росії. Вона наголосила, що це буде найкращий шлях інвестування грошей країни-агресора.

Про це вона сказала, звертаючись до Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі. За її словами, ці гроші мають піти саме на військові потреби України, аби забезпечити мир в Європі.

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Надприбутки від заморожених російських активів пропонують передати на закупівлю зброї

Президентка Єврокомісії запропонувала використати надприбутки від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.

Не може бути більшого символу та кращого використання цих грошей, щоб зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також анонсувала відкриття Офісу оборонних інновацій в Києві. Фон дер Ляєн наголошує, що цей майданчик наблизить Україну до ЄС та стане платформою для обміну досвідом з державами-членами Євросоюзу в інноваціях промислової оборони.

Звертаючись до євродепутатів, президентка Єврокомісії закликала почати терміново діяти та інвестувати в європейську безпеку через загрозу з боку авторитарних режимів у світі.

"Путін використав дивіденди миру, щоб підготуватися до своєї війни. У результаті світ став таким же небезпечним, яким він був протягом багатьох поколінь. Жорстока загарбницька війна Росії проти України триває вже третій рік і є більш вкоріненою та інтенсивною, ніж будь-коли", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн каже, що Європа вже почала усвідомлювати масштаби виклику, але попереду багато роботи. За її словами, країни ЄС мають бути готовими до можливого конфлікту, хоча його можна й не допустити. Зрештою, оборонно-промисловий комплекс ЄС має активізувати роботу.

Загроза війни може бути неминучою, але це не неможливо. Ризики війни не слід перебільшувати, але до них слід бути готовими. І це починається з термінової потреби відновити, поповнити та модернізувати збройні сили держав-членів,

– додала Урсула фон дер Ляєн.

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