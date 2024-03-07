Вже офіційно: Урсула фон дер Ляєн стала кандидаткою у президенти Єврокомісії
Джерело:Reuters
У червні 2024 року Єврокомісію, як і інші інституції ЄС, повинен очолити новий президент. Так, чинна глава уже стала офіційною кандидаткою на свій другий термін.
Про її наміри балотуватися на другий термін голови Єврокомісії стало відомо ще 19 лютого. Вона назвала це "усвідомленим та виваженим рішенням".
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Урсула фон дер Ляєн тепер кандидат
У четвер, 7 березня, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави Єврокомісії.
За даними видання, делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" і 89 "проти", затвердивши фон дер Ляєн як свого кандидата на другий п'ятирічний термін на одній з найвищих посад в Євросоюзі.
Станом на зараз її вважають очевидним фаворитом на цю посаду.
Якщо лідери 27 країн-членів ЄС затвердять її кандидатуру, вона матиме ще один термін та визначатиме політику блоку в усіх сферах – від великих технологій і державної допомоги до перевірки китайських інвестицій і санкцій проти Росії.
Посадовиця окреслила головні виклики
Під час своєї промови на партійному конгресі у Бухаресті Урсула фон дер Ляєн назвала війну Росії проти України, конфлікт у секторі Гази, а також зростання Китаю ключовими викликами для Євросоюзу.
Тут, вдома, друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Наша мирна та об'єднана Європа, як ніколи раніше, зазнає виклику з боку популістів, націоналістів і демагогів,
– наголосила вона.
Останні заяви очільниці Єврокомісії: головні тези
- 6 лютого у Європарламенті відбулися дебати, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні. Під час них президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила багато заяв на підтримку України.
- Вона упевнена, що Путін прорахувався, напавши на Україну, оскільки Європа продемонструвала готовність боротися і платити за цю боротьбу найвищу ціну.
- За її словами, Єврокомісія переконана: Україна переможе, а Європа буде "на кожному кроці цього шляху". Президентка Єврокомісії зауважила, що українці борються за свою свободу і Путіну це не дано зрозуміти.
- Президентка Єврокомісії заявила, що стратегічна поразка Путіна полягає в тому, що Київ не впав, а навпаки – вистояв та повернув більшу частину території, яку окупувала Росія. Вона додала, що Україна скоро буде в Євросоюзі.
- Вона наголосила, що вже зараз ЄС має думати про оборонні можливості України як про частину власних оборонних можливостей. Саме тому Єврокомісія залучила Україну до підготовки європейської оборонно-промислової стратегії.