Вже офіційно: Урсула фон дер Ляєн стала кандидаткою у президенти Єврокомісії

У червні 2024 року Єврокомісію, як і інші інституції ЄС, повинен очолити новий президент. Так, чинна глава уже стала офіційною кандидаткою на свій другий термін.

Про її наміри балотуватися на другий термін голови Єврокомісії стало відомо ще 19 лютого. Вона назвала це "усвідомленим та виваженим рішенням".

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Урсула фон дер Ляєн тепер кандидат

У четвер, 7 березня, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави Єврокомісії.

За даними видання, делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" і 89 "проти", затвердивши фон дер Ляєн як свого кандидата на другий п'ятирічний термін на одній з найвищих посад в Євросоюзі.

Станом на зараз її вважають очевидним фаворитом на цю посаду.

Якщо лідери 27 країн-членів ЄС затвердять її кандидатуру, вона матиме ще один термін та визначатиме політику блоку в усіх сферах – від великих технологій і державної допомоги до перевірки китайських інвестицій і санкцій проти Росії.

Посадовиця окреслила головні виклики

Під час своєї промови на партійному конгресі у Бухаресті Урсула фон дер Ляєн назвала війну Росії проти України, конфлікт у секторі Гази, а також зростання Китаю ключовими викликами для Євросоюзу.

Тут, вдома, друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Наша мирна та об'єднана Європа, як ніколи раніше, зазнає виклику з боку популістів, націоналістів і демагогів,

– наголосила вона.

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