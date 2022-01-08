Уряд Британії розгляне варіанти "військових дій" у відповідь на агресію Росії проти України

Кабінету міністрів Великої Британії представили на розгляд варіанти планів, за якими Лондон може діяти у випадку розгортання військової агресії в Україні.

Про це начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін розповів у першому інтерв'ю на посаді. Штаб він очолив у листопаді 2021 року.

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Британія стурбована ситуацією навколо України й готує план дій

Глава британського штабу оборони Тоні Радакін розповів журналістам, що "глибоко стурбований" ситуацією на російсько-українському кордоні.

І наголосив, що вже передав британському кабінету міністрів "військовий вибір" – варіанти планів дій, за якими Велика Британія може йти у випадку розгортання збройного вторгнення Росії в Україну.

Росія загрожує стабільності в Атлантиці

позиція Великої Британії щодо загрози Росії відома – нове масштабне російське вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою, за яку Кремль заплатить велику ціну.

Окремо Тоні Радакін звернув увагу, що "за минулі 20 років Росія феноменально збільшила активність своїх підводних човнів". Особливо в регіоні Атлантики.

Глава штабу застеріг, що будь-яку спробу росіян зашкодити підводним кабелям, які є важливим глобальним інфраструктурним обєктом, у Британії можуть розцінити як акт війни.

наприкінці 2020 року корабель ВМС Британії зіткнувся з російським підводним човном у Північній Атлантиці.

Також Радакін висловив нерозуміння, чому у Росії є гіперзвукова зброя, а у Великої Британії немає. Він вважає, що британцям тут "є над чим подумати".

Заява глави штабу Британії пролунала на тлі підготовки до перемовин у форматі НАТО – Росія:

7 січня у Брюсселі відбулася позачергова зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення ситуації навколо Росії та України й інших питань.

10 січня заплановані переговори Росії та США у швейцарській Женеві, а 12 січня радитимуться Росія й НАТО.

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