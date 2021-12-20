Уряд домовлятиметься про множинне громадянство з кожною країною окремо, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про множинне громадянство уряд домовлятиметься з кожною країною окремо. При підписанні угод враховуватимуть особливості законодавства країн.

Про те, що Кабінет Міністрів індивідуально домовлятиметься з кожною із країн про множинне громадянство, в інтерв'ю виданню розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Арахамія про дії після погодження множинного громадянства

Нардеп зазначив, що законопроєкт дає право Кабміну складати список країн, громадяни яких можуть мати множинне громадянство.

Тобто ми приймаємо загальний рамковий закон, а далі уряд домовляється на двосторонній зустрічі з урядом тієї чи іншої держави,

– заявив Арахамія.

Він також уточнив, що Кабмін вестиме розмови з кожною країною індивідуально. Після чого підписуватимуть двосторонні угоди.

"Поступово ми укладемо угоди з тими державами, в яких є великі українські діаспори – Португалія, Аргентина, Канада, Австралія, США, Італія", – наголосив глава фракції "слуг". Він додав, що під час підписання двосторонніх угод обов'язково враховуватимуть особливості законодавств цих країн.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Президент Володимир Зеленський 2 грудня вніс на розгляд нардепів законопроєкт про подвійне громадянство. Цей документ глава держави визначив як невідкладний.

Він передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся лише українцями.

Для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала людина, до переліку держав міграційного ризику.

Результати опитувань свідчать, що більшість українців поки не підтримують ідею з подвійним громадянством.

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