Відставка Моравецького: парламент Польщі не дав вотум довіри його уряду

Парламент Польщі не затвердив кандидата від партії "Право та справедливість" на посаду прем'єра. Тепер очільником уряду може стати Туск.

Парламент Польщі не надав вотум довіри уряду Матеуша Моравецького. Це означає автоматичну відставку.

Дивіться також Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу для України, – Моравецький

"Право та справедливість" втратила владу

Представники відповідної партії очолювали уряд вже 8 років. Тепер вони втратили повноваження.

Більшість депутатів парламенту Польщі проголосували за винесення вотуму недовіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.

Проти висловлення довіри уряду Моравецькому проголосували 266 депутатів, за — 190.

Очікується, що найближчим часом очільником уряду Польщі стане Дональд Туск. Раніше він звинувачував Матеуша Моравецького у тому, що блокування кордону з Україною "ставить під загрозу" українсько-польські відносини.

Хто такий Дональд Туск Це польський політик, Голова Європейської Ради, колишній прем'єр-міністр Польщі, співзасновник та голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату.



1 вересня 2014 року на меморіальному заході з нагоди початку Другої світової війни, Туск визнав, що в Україні триває війна, і закликав усю Європу стати на захист свого союзника. Засуджує незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сенцова у Росії.

Крім цього, варто зазначити, що опозиція має більшість у польському Сеймі. Напередодні стало відомо, що опозиція вже сформувала уряд Туска.

Протистояння Туска та Моравецького