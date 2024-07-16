Уряд Німеччини відкинув заклик опозиції постачати Україні винищувачі

Федеральний уряд відхилив заклик лідера ХДС про передання Україні німецьких винищувачів. Напередодні Фрідріх Мерц наголосив, що країна не має стояти осторонь постачання бойових літаків.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що "немає жодного сенсу" передавати Україні різні типи винищувачів.

До теми Німеччина не може стояти осторонь постачання бойових літаків Україні, – лідер ХДС

Німеччина не планує постачати Україні літаки

Уряд Німеччини не підтримав заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз розпочати постачання винищувачів.

Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,

– підкреслив Штеффен Гебештрайт.

Видання зауважило, що пропозиція Фрідріха Мерца не нова. Водночас додало, що Бундесвер не має літаків F-16.

З відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків, зокрема, багатоцільовий MRCA PA-200 Tornado та Eurofighter.

Дивіться також Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився, – Зеленський про F-16

Лідер ХДС висловлювався за більшу підтримку України в захисті від російської агресії, а також за постачання бойових літаків.