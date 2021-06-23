Уряд офіційно схвалив е-квитки на проїзд у громадському транспорті

Кабмін на засіданні схвалив проєкт закону про е-квиток. Він затверджує дані, які має містити новий квиток.
Денис Шмигаль написав, що це дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті. Документ скерують до Верховної Ради.
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Уряд схвалив проєкт закону про е-квитки
Під час чергового засідання уряд схвалив законопроєкт, який затверджує:
- форму,
- реквізити,
- відомості, що має містити е-квиток.
Уряд пропонує прирівняти до паперового електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті,
– заявив Денис Шмигаль.
Прем'єр запевнив, що впровадження е-квитків:
- створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду;
- дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.
Е-квиток у транспорті: коротко
- Е-квиток передбачає перехід з готівкової оплати проїзду в транспорті на безготівкову. Вона, наприклад, дозволяє підприємствам точніше рахувати усі доходи, а користувачам спрощує життя.
- Запровадження е-квитків у 2020 році анонсував тодішній Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
- У Києві скористатися е-квитком можна, придбавши одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.
- 5 квітня 2021 року у Львові вже встановили перші валідатори.