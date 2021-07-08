Син Лукашенка та силовики: уряд опублікував список білорусів, проти яких хоче ввести санкції

20:20

Кабмін 8 липня опублікував список фізичних осіб з Білорусі, проти яких Україна може ввести санкції. Зокрема, до переліку потрапив Віктор Лукашенко – старший син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.