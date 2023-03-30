Північна Македонія схвалила безоплатну передачу Україні гелікоптерів Мі-24

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати Україні певну кількість бойових гелікоптерів. Україна отримає гелікоптери Mі-24 – безкоштовно.

У рішенні не вказано тип гелікоптерів, однак очільниця македонського Міноборони Славянка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп'є придбало в Києва у 2001 році.

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Північна Македонія передає Україні гелікоптери, які раніше придбала в Києва

"Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між Міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол", – заявив уряд у Скоп'є.

З 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в Північної Македонії, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.

Видання зазначає, що ресурс гелікоптерів закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин тощо.

Водночас чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Хорватія найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8

Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч повідомив, що питання перебуває на розгляді уряду країни.

Баножіч не назвав кількість вертольотів, які планують надати Україні. Однак ЗМІ наприкінці лютого повідомляли про наміри поставити 14 Мі-8.

Також раніше Україна отримала від Словаччини та Польщі радянські винищувачі МіГ-29. Словацькі МіГи вже перебувають на захисті українського неба.

Водночас Україна продовжує наполягати на передачі багатоцільових винищувачів F-16. Ці літаки потрібні Україні передусім, щоб захищатися від російських ракетних обстрілів.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери Києва впевнені, що в майбутньому Україна отримає західні винищувачі. Однак, за його словами, на цій стадії бойових дій винищувачі нібито не допоможуть Україні.