Уряд погодив нових голів Луганської та Сумської ОВА

Кабінет міністрів призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА. Ними стали Артем Лисогор й Володимир Артюх відповідно.

Уряд підтримав відповідні проєкти Указів Президента України про призначення нових голів ОВА. Артем Лисогор стане очільником Луганської ОВА, Володимир Артюх – Сумської.

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Що відомо про нових голів ОВА

Артем Лисогор, який очолить Луганську ОВА, раніше обіймав посаду начальника ГУНП в Житомирській області. Від жовтня 2021 року до червня 2022 року був відряджений на схід України. Там він виконував обов'язки заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Полковник поліції Лисогор також має орден "За мужність" III ступеня. Відповідний указ №141/2022 "Про відзначення державними нагородами України" від 16 березня 2022 року опублікований на сайті президента.



Артем Володимирович Лисогор / Фото ГУНП в Житомирській області

Володимир Артюх, який очолить Сумську ОВА, раніше обіймав посаду радника начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Генерал-майор 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

До Дня Незалежності у 2022 році отримав орден "За заслуги" І ступеня. Його особисто вручив Артюху президент Володимир Зеленський.



Володимир Миколайович Артюх / Фото Вінницької ОВА

Тепер Указ про призначення нових голів Луганської та Сумської ОВА має підписати Володимир Зеленський.

Хто очолював ОВА раніше

Луганську ОВА з 2019 року очолював Сергій Гайдай. Проте 15 березня 2023 року президент підписав відповідний Указ про його звільнення. У ЗМІ ходили чутки, що Гайдай може стати новим послом України у Казахстані. Пізніше він прокоментував ці чутки й заявив, що рішення остаточно ще не прийняли. Проте він готовий до роботи на дипломатичному фронті.

Очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького звільнили з посади у січні 2023 року. Разом з ним тоді усунули з посад ще чотирьох голів ОВА.