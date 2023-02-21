Уряд призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 лютого затвердив кандидатури нових заступників міністра оборони. Ними стали Віталій Дейнега та Андрій Шевченко.

Зазначимо, що раніше Кабмін України призначив першим заступником Олексія Резнікова генерала Олександра Павлюка. Який, до слова, виконував роль глави Київської ОВА до травня 2022 року.

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У Резнікова з'явилися два нові заступники

В уряді 21 лютого прийняли нові кадрові рішення. Зокрема Кабмін затвердив кандидатури заступників, які подав міністр оборони Олексій Резніков.

Мовиться про призначення засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги заступником з питань цифрового розвитку, а також журналіста Андрія Шевченка, який займатиметься питаннями євроінтеграції.

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