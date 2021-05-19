Уряд призначив тимчасову очільницю Мінекономіки: що відомо про Ірину Новікову

Уряд призначив тимчасову виконувачку обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Цю посаду обійматиме Ірина Новікова.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів у середу, 19 травня.
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Що відомо про Новікову
- Ірина Новікова закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де здобула освітній ступінь магістерки права.
- У липні 2020 року її призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
- До призначення вона очолювала Департамент інвестицій у міністерстві. Діяльність підпорядкованого нею департаменту була спрямована на формування та реалізацію державної інвестиційної політики, розвиток державно-приватного партнерства та індустріальних парків.
Варто зазначити, що у профільному комітеті заявили, що не розуміють, чому він вирішив іти у відставку. Там зазначили, що претензій до урядовця не було.
За даними ЗМІ, Ігор Петрашко попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра.
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