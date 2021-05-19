Уряд призначив тимчасову очільницю Мінекономіки: що відомо про Ірину Новікову

Уряд призначив тимчасову виконувачку обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Цю посаду обійматиме Ірина Новікова.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів у середу, 19 травня.

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Що відомо про Новікову

Ірина Новікова закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де здобула освітній ступінь магістерки права.

У липні 2020 року її призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До призначення вона очолювала Департамент інвестицій у міністерстві. Діяльність підпорядкованого нею департаменту була спрямована на формування та реалізацію державної інвестиційної політики, розвиток державно-приватного партнерства та індустріальних парків.

Верховна Рада 18 травня відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка. Він написав заяву на звільнення та подав її до парламенту ще минулого тижня.

Варто зазначити, що у профільному комітеті заявили, що не розуміють, чому він вирішив іти у відставку. Там зазначили, що претензій до урядовця не було.

За даними ЗМІ, Ігор Петрашко попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра.

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