Тепер 7 – 10 днів, а не 14: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Так, термін явки до територіального центру комплектування скоротили.

Про це йдеться в постанові від 1 жовтня 2024 року № 1134. Її оприлюднили на сайті уряду.

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Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили

Раніше була чинною норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався не раніше як 14 днів від моменту надсилання повістки.

Зараз Кабінет Міністрів встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно "з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом 7 діб, а з інших населених пунктів – протягом 10 діб.

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