Тепер 7 – 10 днів, а не 14: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Джерело:Урядовий портал
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Так, термін явки до територіального центру комплектування скоротили.
Про це йдеться в постанові від 1 жовтня 2024 року № 1134. Її оприлюднили на сайті уряду.
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Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили
Раніше була чинною норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався не раніше як 14 днів від моменту надсилання повістки.
Зараз Кабінет Міністрів встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно "з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом 7 діб, а з інших населених пунктів – протягом 10 діб.
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У Раді хочуть знизити мобілізаційний вік
- У травні 2024 року в Україні знизили призовний вік, – з 27 до 25 років. Наразі, на тлі браку людей на фронті, у парламенті тривають дискусії щодо ще більшого зниження. Про це розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Роман Костенко зазначив, що Комітет з нацбезпеки ще не розглядав питання повторного зниження призовного віку, однак між народними депутатами такі дискусії ведуться. Йдеться про те, аби мобілізовувати чоловіків з 18 – 20 років.
- Також депутат зазначив, що по всьому світу немає такого, аби військовозобов'язані особи з 18 років не призивалися до армії. За словами Костенка, його колеги з Конгресу США здивовані, що в умовах браку людей для захисту держави, в Україні чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації.
- Сам народний депутат вважає, що призовний вік має "стартувати" принаймні з 20 років. Костенко наголосив, що зараз не вистачає саме таких молодих людей.
- Також секретар профільного Комітету Раду здивований, що відповідно до законодавства України, можна балотуватися у депутати з 21 року, а мобілізувати з 25.