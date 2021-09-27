Уряд та USAID підписали угоду, за якою Україні нададуть 9 мільйонів доларів: що вона передбачає
27 вересня 2021 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:Кабінет Міністрів України
Україна та США уклали угоду на 9 мільйонів доларів. Ці гроші витратять на поліпшення стану здоров'я українців та забезпечення зростання економіки.
Свої підписи під угодою поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп. Лист-засвідчення підписала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
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Прем'єр Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам за підтримку та допомогу у відновленні у час пандемії.
Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб,
– наголосив Шмигаль.
Як розподілять гроші
- 7 млн доларів — на поліпшення стану здоров'я українців;
- 2 млн доларів — на забезпечення зростання економіки.
Україна отримає безпекову допомогу від США
- У вересні 2021 року Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. Зокрема, у ньому заклали безпекову допомогу для України.
- Сума становить 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Суму допомоги збільшили на 50 мільйонів.
- "За" проголосували 316 людей.