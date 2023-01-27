Уряд заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що забороняє чоловікам-чиновникам виїжджати за кордон в особистих цілях. Власне, йдеться про представників місцевої влади, прокурорів, суддів та загалом усіх державних посадовців на усіх рівнях влади.

Про це рішення стало відомо у п'ятницю, 27 січня, з повідомлення в соцмережах прем'єр-міністра нашої держави Дениса Шмигаля. Він зазначив, що уряд ухвалив цю ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.

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Без поважних причин за кордон зась

Як зазначив глава уряду, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців все ж можуть перетинати державний кордон, однак винятково на підставі службового відрядження.

Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні,

– написав Шмигаль.

Водночас він констатував, що, на жаль, "є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей". Власне, тому одразу трьом інституціям – РНБО, Президентові України та Кабінету Міністрів – довелось ухвалювати відповідну постанову про заборону на виїзд.

Як українські політики каталися за кордон