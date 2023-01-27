Уряд заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин
Джерело:Денис Шмигаль
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що забороняє чоловікам-чиновникам виїжджати за кордон в особистих цілях. Власне, йдеться про представників місцевої влади, прокурорів, суддів та загалом усіх державних посадовців на усіх рівнях влади.
Про це рішення стало відомо у п'ятницю, 27 січня, з повідомлення в соцмережах прем'єр-міністра нашої держави Дениса Шмигаля. Він зазначив, що уряд ухвалив цю ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.
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Без поважних причин за кордон зась
Як зазначив глава уряду, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців все ж можуть перетинати державний кордон, однак винятково на підставі службового відрядження.
Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні,
– написав Шмигаль.
Водночас він констатував, що, на жаль, "є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей". Власне, тому одразу трьом інституціям – РНБО, Президентові України та Кабінету Міністрів – довелось ухвалювати відповідну постанову про заборону на виїзд.
Як українські політики каталися за кордон
- До цієї теми варто нагадати скандал з чиновницею Запорізької ОВА Златою Некрасовою, що під час зимових свят відпочивала в Таїланді. Журналістам 24 Каналу за фотографіями в соціальних мережах високопосадовиці вдалось встановити, що вона проживала певний час в дорогому готелі Sindhorn Midtown Hotel. Він розташовується у місті Бангкоку.
- Окрім того, днями мережу сколихнула звістка про те, що одіозний нардеп Микола Тищенко начебто з "робочим візитом" вирішив полетіти у Таїланд. За це його навіть виключили з фракції та партії "Слуга народу".
- Володимир Зеленський, коментуючи це питання, зазначив, що рішення РНБО стосується усіх чиновників. Він заакцентував на тому, що просто так у час війни українські нардепи чи представники інших рівнів влади не зможуть виїжджати за кордон.
- Водночас журналістам-розслідувачам вдалось помітити лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там вона проживала в дорогому готелі Kempinski міста Дубаю.