Уряд затвердив Львівську ОТГ: які населені пункти увійшли до її складу

Кабмін 27 травня затвердив Львівську об’єднану територіальну громаду, щодо якої було найбільше дискусій. До неї увійдуть Львів та ще 17 прилеглих населених пунктів.

На засіданні уряду голова Львівської ОДА Максим Козицький попросив не вносити зміни у поданий адміністрацією перспективний план, повідомляє 24 канал.

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Пропозицію підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що впродовж дня до документа можуть вносити технічні правки, однак його суть залишиться незмінною.

Склад Львівської ОТГ

Львівська рада;

рада; Винниківська, Дублянська міські ради;

міські ради; Брюховицька, Рудненська селищні ради;

селищні ради; Грибовицька сільська рада (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі);

сільська рада (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі); Грядівська (Гряда, Воля-Гомулецька) сільська рада;

(Гряда, Воля-Гомулецька) сільська рада; Зашківська сільська рада (Зашків, Завадів, Зарудці);

сільська рада (Зашків, Завадів, Зарудці); Лисиничівська сільська рада (Лисиничі, Підбірці);

сільська рада (Лисиничі, Підбірці); Малехівська сільська рада;

сільська рада; Рясне-Руська (Рясне-Руське, Підрясне) сільська рада..

Уряд дозволив утворити такі окремі ОТГ

Сокільницьку (у складі Сокільницької та Годовицько-Басівської сільських рад);

(у складі Сокільницької та Годовицько-Басівської сільських рад); Оброшинську (у складі Оброшинської, Ставчанської та Конопницької сільських рад).

(у складі Оброшинської, Ставчанської та Конопницької сільських рад). Село Суховоля увійде у Зимноводівську ОТГ, а село Бірки – в Івано-Франківську.

До слова, перспективний план, який затвердив уряд, відповідає проєкту Львівської ОДА. Однак є виняток – Бірки урядовці вирішили віднести до Івано-Франківської ОТГ.

Важливо! Загалом на Львівщині затверджено 73 об’єднані територіальні громади.

Що цьому передувало