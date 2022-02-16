Уряд затвердив склад комісії з обрання нового директора НАБУ

Склад комісії з обрання директора НАБУ уряд таки затвердив. Це сталося під час позачергового засідання 15 лютого.

Кабінет Міністрів повідомив, що у комісії будуть 6 людей, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції." І оприлюднив їх прізвища.

Нагадаємо, цього ж дня Центр протидії корупції звинуватив Кабмін у зриві конкурсу на директора НАБУ

Маємо комісію з обрання керівника НАБУ: хто до неї увійшов

15 лютого на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів затвердив складу комісії, яка проводитиме конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. У комісії буде 6 людей, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатури та роботи правоохоронних органів".

До комісії увійшли:

Карен Грінавей, США,

Драго Кос, Словенія.

Повілас Малакаускас, Литва.

Микола Кучерявенко, Україна.

Кирило Легких, Україна.

Олексій Савчук, Україна.

Уряд також наголосив, що "проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні".

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