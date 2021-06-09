Членство в ЄС та НАТО: Уряд затвердив зовнішньополітичну стратегію України

Кабмін 9 червня затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Ініціатива містить основні принципи української політики щодо Євросоюзу, НАТО та Росії.
Так, крім напряму на членство в ЄС та НАТО, стратегія передбачає протидію Росії. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
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Що передбачає стратегія
Зазначено, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Відтак стратегічною метою держави є повноцінне членство в ЄС.
Стратегічним курсом також буде вступ до НАТО. Українська сторона на шляху до Альянсу буде використовувати його допомогу для протидії агресії з боку Росії.
Протидія Росії
У документі мовиться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення війни та повернення окупованих територій. Крім того, ціллю є притягнення Росії до відповідальності.
Також стратегія передбачає протидію дезінформації.Зверніть увагу! Раніше уряд схвалив стратегію економічної безпеки до 2025 року. Від ініціативи очікують забезпечення економічної безпеки держави як умови досягнення основних національних інтересів.