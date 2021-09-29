Уряд звільнив Соколюка з посади глави Державної міграційної служби: хто очолив відомство

Кабінет Міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби. Водночас уряд призначив виконувачкою обов'язків глави відомства Наталію Науменко.

Відповідні зміни Кабмін підтримав на засіданні 29 вересня. Ухвалення рішення відбулося оперативно на тлі інформації про можливі зловживання у відомстві.

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Уряд змінив очільника Державної міграційної служби

Кабмін відправив у відставку главу Державної міграційної служби Максима Соколюка. Натомість виконувачкою обов'язків очільниці відомства стала Наталія Науменко, яка досі обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.

Довідка. Максим Соколюк очолював відомство з січня 2015 року. За період його керівництва у ДМС виникали кілька скандалів. Зокрема, колишній першій заступниці голови служби Діні Пімаховій повідомили про підозру у вимаганні хабаря. Наразі її справу передали до Вищого антикорупційного суду.

Соколюк відомий також як чоловік "дівчини з собачкою з Ухані" Анастасії Зінченко. Він допомагав їй з евакуацією, після чого між ними виникли стосунки, які завершилися весіллям.

Обшуки у кабінеті Соколюка: що відомо

Напередодні в кабінеті Соколюка та в його заступників, як пише УНН, правоохоронці провели обшуки.

Співробітники НАБУ оглянули приміщення у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у розкраданнях державних грошей на будівництві нового офісу ДМС у Києві, на вулиці Павлівській.

Уривок допису Олексія Гончаренка:

Кабмін звільнив

Соколюка Максима Юрійовича з посади Голови Державної міграційної служби України