Олексія Любченка вдруге призначили головою податкової: що про нього відомо

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 14 квітня, призначив на посаду голови Державної податкової служби Олексія Любченка. У 2009 – 2011 роках він був заступником голови Державної податкової, тому потрапляє під люстрацію.

Любченко очолює ДПС з квітня 2020 року. Термін його повноважень закінчиться 19 квітня, тому його призначили на посаду знову.

Актуально Уряд дав Тимофію Милованову нову посаду

Що відомо про главу ДПС Олексія Любченка

Олексій Любченко в 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.

З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009 – 2011 роках Любченко займав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України . У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка.

. У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка. У 2015 році Любченко претендував на пост глави Держфіскальной служби. З 2015 року Олексій Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

У ЗМІ зазначали, що кандидатуру Олексія Любченка на посаду глави Податкової лобіював нинішній глава Мінфіну Сергій Марченко.

Підпадає під люстрацію

Через те, що з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року Любченко був заступником голови Податкової, він не може обіймати високі посади за законом "Про очищення влади".

На те, що Любченко підпадає під люстрацію, наголосила народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко.

Що відомо про доходи Любченка

За декларацією Любченка про доходи, у власності його родини є:

чотири квартири (дві в Черкаській області та дві в Києві),

автомобіль Land Rover Evoque, та водний скутер Bombardier,

також Любченко задекларував коштовності і годинник марки Breguet, які є у нього і його дружини.

Призначення керівника Податкової служби: головне