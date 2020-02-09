Уряд вперше готує проєкт державного бюджету на 3 роки

Міністерство фінансів України розпочало процес підготовки бюджетної декларації на 2021-2023 роки. Цього разу вперше буде визначено бюджетну декларацію одразу на 3 роки.

Бюджетна декларація на наступні 3 роки визначатиме основні засади бюджетної політики та стане основою для проєкту держбюджету і місцевих бюджетів, пояснили у Мінфіні.

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Ще у січні 2020 року Міністерство направило листа до усіх головних розпорядників держбюджету. У них Мінфін просить підготувати пропозиції до трирічної декларації. Вони повинні містити:

цілі державної політики, що потрібно реалізувати у середньостроковий період;

перелік бюджетних програм, які будуть спрямовані на реалізацію визначених цілей державної політики;

інформацію щодо змін у структурі бюджетних програм розпорядника на три роки;

перелік інформації галузевого спрямування, яку необхідно для підготовки бюджетної декларації.

Усю цю інформацію розпорядники мають надіслати до 14 лютого 2020 року.

Перехід до трирічного бюджетного планування: коротко

Рішення про те, що Кабінет міністрів плануватиме бюджетну декларацію одразу на три роки у 2018 році ухвалила ще Верховна Рада 8 скликання. Середньострокова бюджетна декларація має замінити однорічні основні напрями бюджетної політики.

Вперше трирічна бюджетна декларація в Україні почне діяти з 2021 року, а Верховна Рада має схвалити її до 15 липня 2020 року.