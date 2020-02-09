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      Уряд вперше готує проєкт державного бюджету на 3 роки

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      Бюджетну декларацію України вперше плануватимуть одразу на 3 роки / ілюстративне фото

      Міністерство фінансів України розпочало процес підготовки бюджетної декларації на 2021-2023 роки. Цього разу вперше буде визначено бюджетну декларацію одразу на 3 роки.

      Бюджетна декларація на наступні 3 роки визначатиме основні засади бюджетної політики та стане основою для проєкту держбюджету і місцевих бюджетів, пояснили у Мінфіні.

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      Ще у січні 2020 року Міністерство направило листа до усіх головних розпорядників держбюджету. У них Мінфін просить підготувати пропозиції до трирічної декларації. Вони повинні містити:

      • цілі державної політики, що потрібно реалізувати у середньостроковий період;
      • перелік бюджетних програм, які будуть спрямовані на реалізацію визначених цілей державної політики;
      • інформацію щодо змін у структурі бюджетних програм розпорядника на три роки;
      • перелік інформації галузевого спрямування, яку необхідно для підготовки бюджетної декларації.

      Усю цю інформацію розпорядники мають надіслати до 14 лютого 2020 року.

      Перехід до трирічного бюджетного планування: коротко

      Рішення про те, що Кабінет міністрів плануватиме бюджетну декларацію одразу на три роки у 2018 році ухвалила ще Верховна Рада 8 скликання. Середньострокова бюджетна декларація має замінити однорічні основні напрями бюджетної політики.

      Вперше трирічна бюджетна декларація в Україні почне діяти з 2021 року, а Верховна Рада має схвалити її до 15 липня 2020 року.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Бюджет Кабінет Міністрів України
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