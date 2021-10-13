В уряді Грузії запропонували створити групу лікарів для Саакашвілі
Джерело:Interpressnews
Мін'юст Грузії звернувся до МОЗ з проханням створити спеціальну групу лікарів. Ці медики мають стежити за станом здоров'я експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Крім того, міністерство звернулося до низки комітетів та організацій з метою забезпечення моніторингу стану здоров'я експрезидента, який зараз перебуває у в'язниці в Руставі.
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До кого звернулися у міністерстві
У зверненні Міністерства юстиції Грузії йдеться про необхідність створення групи лікарів, яка спостерігатиме за станом здоров'я експрезидента Саакашвілі.
Метою групи медиків буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і в разі необхідності подання відповідних рекомендацій,
– йдеться у заяві.
Також звернення надійшло до парламентських комітетів з питань прав людини та охорони здоров'я з проханням забезпечити належне дотримання прав Михеіла Саакашвілі. Свої дії міністерство юстиції мотивує бажанням інформувати суспільство про стан здоров'я експрезидента. До народного захисника Ніно Ломджарія надійшло прохання сприяти цьому процесу.
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