В уряді Польщі прокоментували можливий референдум через Polexit

Незважаючи на суперечки Брюсселя і Варшави, Польща не намагатиметься залишити Євросоюз. Таке питання не збираються виносити на референдум.

Польща абсолютно впевнена, що хоче залишитися у ЄС. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

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Референдум про вихід з ЄС – ідея не керівної партії

Раніше лідер опозиційної партії Дональд Туск і експрезидент Європейської Ради запропонував "Праву і справедливості" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті. До того ж він запропонував поставити це питання на референдум.

На цьому і наголосив Яблонський: мовляв, про вихід з ЄС говорить не керівна партія, а опозиційна. Дипломат підкреслив: більшість поляків Polexit не підтримають.

Абсолютно виключаю. Будь-який уряд в Польщі, що запропонує вийти з Європейського Союзу, виженуть через тиждень. Для 70-80 відсотків поляків це неймовірно, тому не може бути й мови,

– сказав Яблонський

Суперечності між Польщею і ЄС: коротко

Декілька років в Польщі тривають обговорення та суперечки стосовно судової системи. У грудні 2019 року навіть йшлося про ризики виключення Польщі з Євросоюзу.

У лютому 2020 року в Польщі ухвалили закон, за яким можуть карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення.

Таке рішення обурило ЄС: там вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.

Суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, що стосуються повноважень Дисциплінарної палати Верховного Суду.

Самі ж громадяни Польщі бастують і не хочуть, щоб у їхню судову систему втручалися ззовні.

Відтак у ЗМІ почали точитися чутки про ймовірний вихід Польщі з ЄС. Втім, офіційна влада всіляко заперечує такий вихід із кризи.