Уряди Польщі та України зустрінуться у Варшаві для розв'язання проблеми блокади кордону

Урядовці двох країн хочуть розібратися з блокадою польсько-українського кордону. Дональд Туск анонсував їхню зустріч.

Зустріч польських та українських урядовців відбудеться 28 березня у Варшаві. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четвер, 22 лютого, на пресконференції.

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Що сказав Туск

Глава польського уряду закликав знайти спільне рішення на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Я хотів би, щоб усі усвідомлювали, в який історичний момент ми повинні приймати рішення, коли ми говоримо про наші стосунки з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протестів,

– сказав він.

При цьому прем'єр-міністр вказав на необхідність зберегти інтереси польських фермерів.

Також Туск повідомив, що Польща включить до переліку критичної інфраструктури прикордонні переходи з Україною, визначені ділянки доріг та залізничних колій. Як пояснив глава уряду, це має на 100% гарантувати, що допомога Україні надійде без затримок.

Що цьому передувало

У середу, 21 лютого Володимир Зеленський запропонував польському лідеру Анджею Дуді та голові уряду Польщі Дональду Туску зустрітися на кордоні, щоб обговорити ситуацію з блокуванням. Також президент України виступив за те, щоб у перемовинах взяла участь Єврокомісія.

Наступного дня держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що Дуда підтримав ідею щодо зустрічі урядів двох країн. Водночас місцеві ЗМІ писали, що Туск відхилив запрошення українського президента. Свою позицію польський прем'єр пояснив тим, що зустріч на кордоні, на його думку, була б суто символічною. Тому зустріч на рівні урядів відбудеться у столиці Польщі наприкінці березня. Туск виступив за те, щоб перемовини проводилися на технічному рівні.

У своєму нещодавньому зверненні до українців Зеленський наголошував, що відносини з Польщею у пріоритеті України. Він казав про готовність всіх наших інституцій до діалогу з поляками.

Глава держави зауважив, що коли українці та поляки не знаходять спільної мови між собою, то від цього радіє лише Москва. Президент закликав розв’язати наявні проблеми на кордоні заради спільних інтересів України та Польщі.