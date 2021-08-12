"Таліби біля воріт, але ніхто не бореться": урядові війська Афганістану здаються терористам

Сотні афганських військових здалися талібам на півночі країни. Це стало найзначнішою поразкою військових з моменту заяв США про виведення американських військ.

Поразки урядові війська Афганістану зазнали у середу, 11 серпня. Таліби підходять усе ближче до столиці Кабулу, а місцеві мешканці починають евакуацію.

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Дезертирство, здача зброї і зрада

Кілька днів корпус афганських військ протримався у засаді на військовій базі на краю Кундуз. Зрештою він повністю здався бійцям "Талібану". Військові до того ж передали цінне обладнання – переважно американське.

Це був останній острівець урядового контролю в столиці провінції "Талібану". Наразі таліби вторглися в 9 столиць провінцій. Лише за 10 серпня група зайняла три міста.

Талібан біля воріт, але ніхто не воює. Я не розумію. Брате, якщо ніхто більше не воює, чому я повинен битися?

– розповів один з афганських офіцерів.

За кілька днів до масової капітуляції в Кундузі місцеві старійшини відвідали базу біля аеропорту міста і попросили їхніх начальників здатися талібам. На момент капітуляції та дезертирства на базі перебували близько 2 тисяч афганських військових.

"Я не знаю, чому командири не зібрали своїх сил і не воювали до останньої краплі своєї крові, зі всією зброєю, ресурсами та боєприпасами, які були у них в аеропорту та корпусі", – розповів інший військовий.

За його словами, вплив на моральний стан був згубним. За останні місяці дезертирство було настільки поширеним, що кількість жертв афганських військових скоротилася вдвічі.

Що на такий підйом талібів кажуть у США

У середу речник Пентагону Джон Кірбі заперечив думку, що американські військові "не встигли протягом 20 років" допомогти створити стійку армію в Афганістані.

Кірбі сказав, що "ніхто не дає грошей", і що чиновники Пентагону з великою стурбованістю дивляться на те, що відбувається в Афганістані.

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