USAID може втратити незалежність: у Reuters пояснили, чим загрожують наміри адміністрації Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скорочення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та передачі його під контроль Державного департаменту.

Припускають, що це може мати "драматичні наслідки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки матиме такий перехід

Reuters, посилаючись на джерела, ознайомлених з цим питанням, повідомляє, що таку ідею розглядає адміністрація Дональда Трампа у межах значного перегляду того, як Вашингтон розподіляє зовнішню допомогу США по всьому світу.

За словами одного зі співрозмовників агентства, впродовж тижня в Раді національної безпеки США точилися дискусії на тему можливої передачі USAID у підпорядкування Держдепу. Це підтвердив й офіційний представник США.

Втім, остаточних рішень з цього приводу ще не ухвалено. Наразі Білий дім вивчає правові повноваження, які Трамп міг би використати, щоб видати указ про припинення незалежності Агентства США з міжнародного розвитку.

Водночас достеменно невідомо, чи має президент США повноваження видати такий наказ в обхід Конгресу. Зауважують, що про відповідний потенційний крок з боку влади Штатів перед тим писало видання Politico.

Також джерело повідомило, що чиновники з нещодавно створеного "Департаменту ефективності уряду" на чолі з Ілоном Маском також брали участь у розмовах і часто відвідували штаб-квартиру USAID у центрі Вашингтона цього тижня.

У разі переходу Агентства США з міжнародного розвитку під підпорядкування Держдепу, як пише агентство, ймовірно, відбудуться "драматичні наслідки для глобальної рятувальної допомоги від найбільшого у світі донора".

Хоч, згідно з оприлюдненою інформацією, замороження Трампом більшої частини іноземної допомоги США вже перевернуло індустрію розвитку. Це призвело до сотень звільнень та поставило під загрозу "тисячі інших робочих місць".

Внаслідок припинення роботи програм допомоги за кордоном зазнають проблем, серед іншого, польові госпіталі в тайських таборах для біженців, процес розмінування в зонах бойових дій і передача медпрепаратів для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ.

Нагадаємо, Держдеп США видав розпорядження щодо зупинки більшості програм іноземної допомоги. Пауза триватиме щонайменше 90 днів. За цей час міністерство планує провести аудит. Це розпорядження отримав і український офіс USAID.