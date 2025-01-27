USAID офіційно заявили про призупинення усіх проєктів по Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило фінансування всіх своїх програм та проєктів у світі у зв’язку з рішенням Держдепартаменту провести 90-денний аудит. Це стосується й України.

Про призупинення проєктів надійшло повідомлення і Chemonics International – міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, яке отримало цю інформацію від пресслужби агентства.

Дивіться також Офіс USAID в Україні призупиняє фінансування всіх проєктів, – ЗМІ

Про що йдеться у заяві USAID

Інформацію про призупинення також підтвердила Chemonics International, одна з найбільших організацій-реципієнтів фінансування USAID. В Україні вона реалізовує проєкти з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування почали отримувати повідомлення про зупинення активностей, що фінансувалися USAID або організаціями, залежними від американської підтримки.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков повідомив, що представники USAID проінформували міськраду про зупинку десятків місцевих проєктів, серед яких – енергетична незалежність і безпекові ініціативи.

Івона Костина, співзасновниця організації Veteran Hub, оголосила у Facebook про вимушене закриття Лінії підтримки ветеранів та Хабу у Вінниці. Вона звернулася до бізнесу із проханням підтримати ці важливі проєкти.

USAID працює у понад 100 країнах світу, підтримуючи проєкти від відбудови шкіл та надання медичної допомоги до ремонту критичної інфраструктури. З початку повномасштабного вторгнення в Україну агентство виділило 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток, а 30 мільярдів доларів було надано у вигляді прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, за указом Трампа США припиняють усю міжнародну допомогу на час проведення її аудиту новим держсекретарем Марком Рубіо, що триватиме 90 днів. Однак, цей наказ не стосується військової допомоги Україні.