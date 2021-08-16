Поліцейські в ефірі одного з українських телеканалів розповіли, що наразі активно опрацьовують 3 можливі причини трагедії. Мовиться про вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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Окрім того, не виключають версію з доведенням до самогубства.

Трагедія сталася вранці

Правоохоронці відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя політика, яке опублікували у мережі. У поліції наголосили, що не знають, хто поширив його у соцмережах.

Водночас правоохоронці підтвердили: камери спостереження працювали.

За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Причиною смерті став один постріл.

Рідних Павлова ще не допитували. Слідчі дії запланували на 16 серпня. Наразі правоохоронці не знають, чи перед загибеллю політик отримував погрози.

Зауважте! Поліція підтвердила, що Павлов був власником мисливської зброї.

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