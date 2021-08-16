Поліцейські в ефірі одного з українських телеканалів розповіли, що наразі активно опрацьовують 3 можливі причини трагедії. Мовиться про вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
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Окрім того, не виключають версію з доведенням до самогубства.
Трагедія сталася вранці
Правоохоронці відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя політика, яке опублікували у мережі. У поліції наголосили, що не знають, хто поширив його у соцмережах.
Водночас правоохоронці підтвердили: камери спостереження працювали.
За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Причиною смерті став один постріл.
Рідних Павлова ще не допитували. Слідчі дії запланували на 16 серпня. Наразі правоохоронці не знають, чи перед загибеллю політик отримував погрози.
Загибель Павлова: головне
- Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині.
- На сполох забила дружина політика, яка у той час відпочивала на морі. Павлов, який перебував у відпустці, довго не виходив на зв'язок.
- Тіло мера знайшла його помічниця.