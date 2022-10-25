Шойгу у відчаї, – військовий експерт про мету розмови з міністрами оборони

Сєргєй Шойгу 23 жовтня обдзвонив іноземних міністрів оборони та розповідав їм маячню про "брудну бомбу". Так міністр оборони Росії перевіряв реакцію західних країн на брехню Москви.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у розмовах з міністрами оборони країн НАТО Шойгу звинувачував Україну нібито у підготовці до застосування "брудної бомби".

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Однак фактично цими заявами міністр оборони країни-агресорки видав ймовірні плани Росії.

Не можна відкидати ймовірність застосування Росією будь-якої зброї масового знищення. Росія не припиняє погрожувати ядерною зброєю з 24 лютого. Однак усе це – від безнадії, від відчаю,

– наголосив Мусієнко.

Чому Шойгу телефонував західним міністрам

Як зазначив військовий експерт, обов'язок говорити з міністрами оборони країн НАТО поклали саме на Шойгу з двох причин.

По-перше, у Шойгу чи не єдиного зберігається канал стратегічної комунікації, особливо з ядерними державами щодо питань ядерного стримування.

По-друге, міністр оборони країни-агресорки намагався таким чином прозондувати реакцію співрозмовників та зрозуміти, як далеко Москва може зайти у своїх висловлюваннях та у своїх діях у майбутньому.

За словами Мусієнка, Шойгу отримав чітку відповідь від західних країн.

Коли росіянам дають зрозуміти, що ніхто не вірить в серйозність цих звинувачень на адресу України, а у разі російських провокацій буде рішуча реакція, це певною мірою стримує Кремль,

– зауважив військовий експерт.

Росія посилає Україні сигнали

Мусієнко зазначив, що Росія у Херсоні розгортає як реальні дії, так і оманливі маневри. Однак Україна дуже чітко розуміє, які пастки та в яких місцях може готувати ворог.

Росія намагається посилати Україні сигнали й натяки. Мовляв, як тільки ви з'явитеся у Херсоні, ми підірвемо Каховську ГЕС чи вчинимо інший жахливий теракт,

– сказав військовий експерт.

Однак українська влада враховує такі моменти при коригуванні тактичних та стратегічних дій з деокупації Херсонщини. Він додав, що навряд чи Росії вдасться перехитрити українців.

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