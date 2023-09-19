Усе вигоріло вщент: на складі у Львові було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та транспорт

Під час нічної атаки на Львів Росія поцілили у склад гуманітарної допомоги "Карітас-Спес Україна". Приміщення складу повністю знищено, а все, що було в ному, вигоріло дощенту.

У "Карітас-Спес" повідомили, що на складі було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт.

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Лише на одному знищеному складі колосальні збитки

Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що після спілкування з керівником Місії з'ясувалося, що якраз перед атакою "Карітас-Спес" отримали нову партію гуманітарної допомоги, яку мали відправити по Україні: теплі речі, одяг, взуття, генератори.

У Місії зазначили, що мовиться про близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Наразі збитки атаки буде важко оцінити. На місці досі працюють рятувальники.

Працівники Місії не постраждали, приміщення складу і все, що було в ньому вигоріло дощенту. На складі було близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт. Підрахувати остаточні деталі втрат ми зможемо згодом, наразі на місці події працюють спеціальні служби,

– повідомили в "Карітас-Спес".

Хоч працівники Місії не постраждали, загинув 32-річний чоловік, який працював на складі. Також відомо про 2 поранених.

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