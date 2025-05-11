Усе заради літнього наступу, – Київ уперше відреагував на заяву Путіна щодо перемовин

Владімір Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. Такі заяви не свідчать про те, що російський диктатор відмовився від своїх загарбницьких планів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

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Що сказали у ЦПД про заяву Путіна щодо переговорів

Андрій Коваленко, реагуючи на заяву Владіміра Путіна під час нічної пресконференції 11 травня, зазначив, що російський диктатор показав, що не прагне ставати на шлях миру з Україною.

Водночас він хоче затягнути час, щоби далі ще з більшим натиском вдарити по наших захисниках на фронті.

Путін обрав війну та відмовився від її завершення заради літнього наступу,

– резюмував керівник ЦПД.

До слова, на заяву Владіміра Путіна також відреагував і президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що це "перший крок, але цього недостатньо". Французький очільник також зауважив, що російський диктатор таким чином намагається виграти час собі, хоча і шукає виходу з війни.

Раніше Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі після припинення вогню щонайменше на 30 днів. Зокрема, мовиться і про прямі переговори з Росією.