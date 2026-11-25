У Росії заявили, що ніхто з російської сторони не веде переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас у Кремлі підтвердили контакти з представниками окремих європейських країн щодо їхньої можливої позиції на переговорах про завершення війни.

Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Що Ушаков сказав про переговори із Зеленським?

У відповідь на запитання журналістів щодо позиції українського президента стосовно Донбасу Ушаков заявив, що переговори з українським президентом наразі ніхто не веде.

Водночас помічник Путіна підтвердив, що Росія підтримує певні контакти з представниками низки європейських держав.

За його словами, під час цих розмов обговорюють не безпосереднє залучення європейців до переговорного процесу, а позицію, з якою вони хотіли б у ньому брати участь. У Москві, за словами Ушакова, хочуть з'ясувати цей підхід.

Що відомо про контакти Росії з Європою?

Заява Ушакова пролунала на тлі обговорень можливої участі європейських представників у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Раніше в Кремлі заявляли, що остаточних домовленостей про зустріч із представниками Європи в Москві або їхню участь у тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії немає.

Водночас у Москві підтверджували, що підтримують робочі контакти з європейськими представниками.