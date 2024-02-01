Усі 27 лідерів ЄС погодили 50 мільярдів євро допомоги для України

Усі лідери Європейського Союзу погодили допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро. Мовиться про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів, які Київ отримає протягом наступних чотирьох років, тобто у 2024 – 2027 роках.

Відповідну інформацію повідомив Шарль Мішель 1 лютого 2024 року. Раніше проти виступала Угорщина.

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Що відомо про 50 мільярдів євро для України

Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет допомоги Україні розміром 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України,

– заявив президент Європейської Ради.

Шарль Мішель запевнив, що Європейський Союз бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

"Ми знаємо, що поставлено на карту", – сказав Шарль Мішель.

Як Україна отримуватиме гроші від ЄС

Варто зауважити, що ці 50 мільярдів Україна отримає в межах програми Ukraine Facility.

Український прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України – Ukraine Facility.

Ukraine Facility – це чотирирічна програма загальним обсягом 50 мільярдів євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту,

– заявив прем'єр.

За його словами, ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах та дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

Український прем'єр подякував за підтримку Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС.

Які умови має програма Ukraine Facility

Раніше Денис Шмигаль пояснював, що для того, щоб отримувати гроші в межах цієї програми Україна повинна провести низку реформ та проєктів трансформацій. Зокрема, мовиться про:

макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення,

базові реформи – реформа державного управління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя,

економічні реформи: покращення бізнес-клімату, управління державними активами, розвиток людського капіталу, регіональну політику,

ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому: енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість.

Варто зауважити, що ЄС буде раз на два роки проводити перегляд бюджету, в який входять 50 мільярдів для України.