Окупанти в Ялті закривають всі дитячі садки через паводок

28 червня 2021 , 12:25
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Джерело:

фейсбук Яніни Павленко

Окупований Росією Крим кілька днів потерпав від проливних дощів, які спричинили багато руйнувань. Через це в Ялті припинять роботу дитячих садків.

Як повідомила так звана глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко, роботу дитячих садків в Ялті відновлять не раніше 1 липня.

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Щодо дитячих садків – ми ухвалили рішення про те, що відкриття всіх дошкільних навчальних закладів тільки з четверга,
– сказала Павленко.

Інших подробиць окупанти наразі не повідомляють. 

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Автор: Альона Захарова