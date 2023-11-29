Усі дрони – знищили: ворог атакував 21 "Шахедом" і 3 ракетами
Джерело:Повытряны сили
Росія знову запустила по Україні дрони та ракети. У Повітряних силах розповіли про статистику збитих ворожих цілей.
Росія атакувала Україну 21 ударним дроном та 3 ракетами. Усі цілі знищили сили української протиповітряної оборони.
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Під ударом два основні напрямки
Ворог запустив повітряні цілі з напрямку Приморсько-Ахтарська Росії та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,
– мовиться в повідомленні.
Основний напрямок удару безпілотників – Хмельницька область, ракет – Південь країни.
Ворожі ударні БпЛА знищили в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя теж не досягла бажаної цілі.
Ігнат розповів деталі роботи сил ППО
- Повітряні сили ЗСУ роблять все можливе й неможливе для того, щоб зберегти життя українців. Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, якщо є можливість, то інколи 80% дронів знищують мобільні групи ППО. Для цього мобільні групи повинні бути в потрібний час у потрібному місці.
- Під час наймасштабнішої нічної атаки, коли 74 з 75 "Шахедів" було знищено, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив мобільні вогневі групи, адже з такої великої кількості ворожих цілей вони знищили майже 40% дронів.
- Україна повинна збільшувати кількість мобільних вогневих груп, щоб раціональніше використовувати наявне озброєння. Ефективно працюють зенітні установки Gepard та їх аналоги.