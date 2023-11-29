Усі дрони – знищили: ворог атакував 21 "Шахедом" і 3 ракетами

Росія знову запустила по Україні дрони та ракети. У Повітряних силах розповіли про статистику збитих ворожих цілей.

Росія атакувала Україну 21 ударним дроном та 3 ракетами. Усі цілі знищили сили української протиповітряної оборони.

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Під ударом два основні напрямки

Ворог запустив повітряні цілі з напрямку Приморсько-Ахтарська Росії та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельницька область, ракет – Південь країни.

Ворожі ударні БпЛА знищили в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя теж не досягла бажаної цілі.

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