Через російські обстріли зазнали руйнувань усі наші гідро- та теплоелектростанції, – Укренерго

Через атаки росіян в Україні зазнали пошкоджень всі гідро- та теплоелектростанції. В Укренерго пояснили, що мовиться про серйозні масштабні ушкодження.

Глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю, що жодна країна світу не стикалась з такого типу загрозами. Перед цим посадовець пояснював, чи є ймовірність блекаутів.

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Як Росія пошкодила наші гідро- та теплоелектростанції

Володимир Кудрицький підтвердив, що Росія своїми обстрілами пошкодила всі гідро- та теплоелектростанції в Україні, навіть якщо не враховувати Каховську ГЕС, яка давно була під окупацією ворогів.

Але ті, що перебувають на контрольованій території, всі, так чи інакше, зазнали серйозних ушкоджень. Ми не говоримо про ушкодження формату "дірка в паркані". Ми говоримо про те, що прилетіло в машинний зал блоку електростанції, пошкодило якийсь енергоблок чи пошкодило електричну частину, яка видає потужність і розподіляє в мережу,

– заявив Кудрицький.

Посадовець зауважив, що в нас кожна велика електростанція, теплова та гідро була пошкоджена.

"Тобто це серйозні, масштабні руйнування. Ми говоримо про ракетні прильоти, про атаки дронів, такого роду речі. Кожна велика електростанція, теплова і гідро, в цій країні була пошкоджена", – підтвердив глава Укренерго.

Він пояснив, що жодна країна світу не стикалася з такого типу атаками, з такого типу загрозами. Тому і рішень готових ні в кого не було, натомість все знаходили вже під час атак ворогів.

"В другій половині лютого ми вже припинили обмеження електропостачання, всім включили світло. І це був, напевно, один з найсильніших моментів в моєму житті, коли я побачив з одного з київських пагорбів, лівий берег Києва, який світиться, просто купається в вогнях. Дуже сильне відчуття", – пригадав Кудрицький.

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Загроза блекауту: коротко