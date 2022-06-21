Усі країни ЄС погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, – ЗМІ

Усі 27 країн ЄС одноголосно погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела пише, що рішення погодили посли країн ЄС на зустрічі, яка відбулася вчора, 20 червня.

Увага Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

ЄС також підтримає надання статусу кандидата Молдові та Грузії, але в разі виконання останньою кількох додаткових умов.

За словами представника ЄС, обговорення щодо надання статусу кандидата для України "йдуть у правильному напрямку".

Умови, які поставлять Україні

Для отримання цього статусу українській владі треба буде виконати низку умов. З-поміж них:

запровадити законодавство про відбір суддів Конституційного суду та перевірити всіх кандидатів до судових рад,

посилити боротьбу з корупцією,

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей європейським стандартам,

запровадити антиолігархічне законодавство, ухвалити новий закон про ЗМІ, завершити реформу нацменшин.

Коли Україна може стати кандидатом в члени ЄС

Уже 23 – 24 червня під час саміту ЄС лідери країн, які входять до союзу, повинні ухвалити відповідне рішення. Якщо воно буде позитивним, то наша держава отримає статус кандидата на членство в ЄС і продовжить свій рух вперед.

На думку президента Володимира Зеленського рішення також має пришвидшити перемогу України у війні, яку розпочала Росія.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що статус кандидата прискорить для України входження у внутрішній ринок ЄС, а також сприятиме ефективній відбудові.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що позитивне рішення щодо України Євросоюз ухвалив через війну, а за мирного часу цього б не сталося. За його словами, шлях до членства буде довгим.

Зверніть увагу – що означає кандидатство до ЄС: дивіться відео

Комісія дала чітко зрозуміти, що процес приєднання відбуватиметься за однаковими умовами та правилами для усіх кандидатів. Зауважимо, що останньою до ЄС приєдналась Хорватія, це зайняло 10 років.