Усі ми з сумом сприйняли цю новину, – Зеленський поговорив з Джонсоном після його відставки

Президент Володимир Зеленський 7 липня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Перед цим прем'єр оголосив про свою відставку.

Зеленський подякував Джонсону за рішучу та безкомпромісну підтримку України з першого дня вторгнення росії. Прем'єр був лідером у відстоюванні українських інтересів на міжнародній арені.

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Українці пам'ятатимуть лідерство та харизму Джонсона

Зеленський не сумнівається, що підтримка Великої Британії збережеться – держави залишаться міцними союзниками та друзями. Проте особисте лідерство й харизма Джонсона робили цю підтримку особливою.

Друже Борисе, усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує,

– наголосив президент.

Про що ще говорили політики

Зеленський також поінформував Джонсона про розвиток ситуації на фронті.

Обговорили поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Зокрема, оборонну взаємодію та політичну підтримку.

Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту зерна з українських портів.



У Зеленського подякували Джонсону / Фото з телеграму Єрмака

Джонсона всі розуміють без слів

Глава ОП Андрій Єрмак написав, що Джонсон – це та людина, яку всі розуміють без слів. Війна показала справжніх друзів, зокрема, Велику Британію та, власне, Джонсона. За словами Єрмака, в України з Великою Британією спільна мета – перемога над росією.

"Дякую Борису, поважаємо його рішення, радий буду знову зустрітися з ним у Києві. Продовжуємо працювати на спільну перемогу", – зазначив глава ОП.

Що відомо про відставку Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії 7 липня оголосив про свою відставку. Також він покинув посаду глави Консервативної партії. Однак Джонсон буде виконувати свої обов'язки до обрання наступника.

Політик запевнив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України.

Скандал довкола прем'єр-міністра розгорівся через призначення Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора Консервативної партії. Його звинувачують у домаганнях.

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