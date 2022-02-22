Усі партії сьогодні одного кольору – синьо-жовтого, – Зеленський про зустріч з лідерами фракцій
Володимир Зеленський 22 лютого провів зустріч з лідерами парламентських фракцій. Президент наголосив, що всім політикам час бути держдіячами, а партіям одного кольору – синьо-жовтого.
Відповідну заяву український лідер зробив у своєму черговому відеозверненні, повідомляє 24 канал. У ньому Зеленський наголосив на важливості єднання політиків у складний час.
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Президент про необхідність політичного єднання країни
Зараз усім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави,
– зазначив Зеленський.
Він розповів, що провів зустріч з усіма лідерами парламентських фракцій і груп. "Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна Оборонна коаліція, єдність та швидкі й важливі рішення для економічної стійкості й обороноздатності держави", – додав глава держави.
На завершення політик сказав, що сьогодні всі політики й партії одного кольору – синьо-жовтого.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Деталі розмови Зеленського з лідерами фракцій
- Зеленський закликав забезпечити оперативне ухвалення Верховною Радою рішень, які пов'язані зі зміцненням обороноздатності України. Зокрема, мовиться про внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору нацбезпеки й оборони.
- Президент наголосив, що це можна зробити у межах "Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено".
- Глава держав попросив український бізнес активно долучатися до допомоги армії, захисникам та оборонному сектору України.
- Учасники зустрічі також обговорили розвиток ситуації на державних кордонах України, шляхи реагування на ризики, які виникли у зв'язку з "визнанням" Росією бойовиків на Донбасі тощо.