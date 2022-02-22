Усі партії сьогодні одного кольору – синьо-жовтого, – Зеленський про зустріч з лідерами фракцій

Володимир Зеленський 22 лютого провів зустріч з лідерами парламентських фракцій. Президент наголосив, що всім політикам час бути держдіячами, а партіям одного кольору – синьо-жовтого.

Відповідну заяву український лідер зробив у своєму черговому відеозверненні, повідомляє 24 канал. У ньому Зеленський наголосив на важливості єднання політиків у складний час.

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Президент про необхідність політичного єднання країни

Зараз усім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави,

– зазначив Зеленський.

Він розповів, що провів зустріч з усіма лідерами парламентських фракцій і груп. "Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна Оборонна коаліція, єдність та швидкі й важливі рішення для економічної стійкості й обороноздатності держави", – додав глава держави.

На завершення політик сказав, що сьогодні всі політики й партії одного кольору – синьо-жовтого.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Деталі розмови Зеленського з лідерами фракцій