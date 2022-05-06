Усі події навколо Зміїного – для унеможливлення висадки десанту в Одесі, – експерт

ЗМІ повідомляють, що біля острова Зміїний палає російський фрегат "Адмірал Макаров". Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. Проте експерти переконують, що такі дії проводять для унеможливлення висадки російського десанту в Одеській області.

Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, з кожним таким кораблем (в який поцілюють наші ракети, – 24 канал) міцність флоту та його вогневі можливості зменшуються.

"І це велика моральна поразка, навіть якщо він досі зберігає плавучість. Фото пожежі, яку оприлюднили ЗМІ, показує, що кораблю завдано серйозних пошкоджень і є загроза детонації боєкомплектів. Побачимо, чим це закінчиться", – сказав експерт.

На його думку, в будь-якому випадку цей фрегат на сьогодні не боєздатний і потребуватиме ремонту.

Взагалі всі події, які кояться навколо острова Зміїного, направлені на те, щоб унеможливити морську десантну операцію в Одеській області,

– вважає Жданов.

Експерт каже, що цей фрегат міг доставляти окупантам якийсь вантаж, зокрема військове обладнання, яке розташовували на острові Зміїний.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"

Олег Жданов розповів, що на борту цього фрегату було 8 шахт для пуску ракет "Калібр". Це може означати, що залп Чорноморський флот зменшився на стільки ракет. Відповідно їх залишилося 46.

"Це кораблі вогневої підтримки, які здатні вести морський бій з противником, а також підтримувати війська, наприклад, під час висадки десанту чи супроводжувати конвої", – сказав експерт.

Пожежа на кораблі "Адмірал Макаров": коротко

Інформація про вибух на "Адміралі Макарові" з'явилася у соціальних мережах 5 травня ввечері. Тепер же стало відомо, що судно таки спалахнуло.

Наразі відомо про активізацію ворожої авіації у цьому районі акваторії Чорного моря. Крім того, до фрегата вже відправили з тимчасово окупованого Криму рятувальні судна.

Згодом стало відомо, що вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун". Однак, як зазначив журналіст Сергій Лещенко, інформація попередня та потребує офіційної заяви, яка з'явиться згодом.

Джерела 24 каналу повідомляють, що фрегат "Адмірал Макаров" з бортовим номером 499 повертається до Севастополя. Від острова Зміїний він відпливає на малому ходу.

До слова, 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний. Крейсер загорівся внаслідок удару української протикорабельної ракети "Нептун". Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".

Відео до теми – біля Зміїного горить російський корабель – ЗМІ