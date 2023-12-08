Жодна ціль не досягла міста: у КМВА розповіли деталі атаки на Київ

Росія зранку 8 грудня запустила по території України ракети. Під прицілом окупантів опинилась столиця, однак протиповітряна оборона спрацювала відмінно.

Зранку 8 грудня у Києві працювала протиповітряна оборона. Пізніше повідомили, що всі цілі, які були спрямовувані на столицю, вдалося знищити.

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Ворог витримав паузу

У КМВА зазначили, що Росія 79 днів не запускала крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, приблизно 10 бомбардувальників – ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста,

– написав Сергій Попко, очільник КМВА.

Усі цілі було збито на підльотах до столиці.

Інформації про жертв не надходила.

Є руйнування

Станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

У будинках вибиті вікна, частково зруйновані стіни. На місці працюють усі необхідні служби.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Росія запускала ракети