Усі в Європі мають просто перестати боятись, – Зеленський вкотре закликав до потужніших санкцій

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що ЄС має ввести жорсткіші санкції проти Росії. Її потрібно змусити шукати мир.

Про це Володимир Зеленський заявив під час промови до уряду, парламенту та народу Іспанії, передає 24 канал.

Важливо Росія хоче знищити життя без диктатури, це стосується і Європи, – Зеленський до Іспанії

Ми вдячні Іспанії, але потрібно більше

Президент України подякував Іспанії за підтримку рішень Євросоюзу щодо Росії. Але потрібно вводити ще жорсткіші санкції: агресор досі продовжує воювати й взагалі зневажає міжнародне право. Потрібно змусити його шукати мир з Україною.

За його словами, не варто вестися на різні погрози від Росії. Тут потрібно бути сильними.

Усі в Європі мають просто перестати боятись. Перестати бути слабкими. Мають стати сильними. Ставити цінності й демократію вище, ніж ті погрози, які Росія поширює. Я впевнений, що страх – це не про вас. Але я прошу вас зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху, – зазначив Володимир Зеленський.

Він закликав Іспанію надати Україні усю необхідну зброю й підтримувати подальші санкції. Це допоможе знищувати страх перед Росією, який осів у багатьох європейців.

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