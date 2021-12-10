Усі за, щоб зупинити війну на Сході, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що усі країни виступають за те, щоб зупинити війну на Сході. Зокрема президент пригадав про перемовини з Еммануелем Макроном.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтерв'ю 10 грудня. Президент запевнив, що "дуже важливо не втратити нормандський формат".

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Зеленський заявив, що всі виступають за те, щоб завершили війну

Володимир Зеленський заявив, що президент Франції зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань в нормандському форматі. Саме тому президент України заявив, що для нього "важлива реакція" Макрона.

На сьогодні я маю реакцію, що всі "за", щоб існувало декілька шляхів й щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на Сході,

– заявив Зеленський.

Проте президент заявив, що не виключає те, що не виключає "окремий формат й прямих перемовин" з президентом Росії.

"Я бачу, підтримку цього напрямку й з боку європейських партнерів й зі сторони США", – заявив президент.

Зеленський також заявив, що з Джо Байденом 9 грудня провели детальні перемовини щодо різних варіантів, зокрема навіть мовилось про декілька платформ, на яких США та Росія можуть зустрічатись.

Він мене запевнив, що Україна буде суб'єктом таких платформ, буде членом такої наради,

– заявив Зеленський.