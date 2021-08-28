Усіх вивезти не зможуть: Велика Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану

Останні евакуаційні рейси Великої Британії покинуть аеропорт Кабула в суботу, 28 серпня. В уряді повідомляють, що вивести усіх британців вони не змогли, тому довелося приймати важке рішення.

Останній літак для цивільного населення забере на борт лише тих британців, які зараз перебувають в аеропорті Кабула. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Варто прочитати Американські військові вбили організатора терактів "ІДІЛ" в Афганістані

У Великої Британії залишилося ще декілька літаків

Командувач британських збройних сил Нік Картер заявив, що в Афганістані ще є декілька британських літаків. Їхню кількість він не уточнив, однак зазначив, що їх треба використати для останньої евакуації цивільних громадян та для того, щоб військові змогли також покинути країну.

Саме через брак часу та літаків уряду довелося ухвалити таке рішення. Усі британці, які не змогли до сьогоднішнього дня потрапити в аеропорт Кабула, залишаться в Афганістані. Скільки людей втратить можливість покинути захоплену терористами країну – невідомо.

Евакуація іноземців з Афганістану: останні новини

15 серпня терористи "Талібану" захопили столицю Афганістану – Кабул. В аеропорті міста почався хаос, оскільки він став єдиним шансом афганців та іноземців утекти з країни.

Першими евакуацію розпочали США. Вивезення громадян та дипломатів планували завершити до 17 серпня, однак держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що термін продовжили до 31 серпня 2021 року.

Україна уже прийняла 3 евакуаційні рейси з Кабула, на борту яких сумарно було близько 265 осіб, з них 188 – українці. Однак наша країна не збирається зупиняти евакуацію.